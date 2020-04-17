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Boşatlılar Derneğinden fidan dağıtımı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Silvan Boşatlılar Derneği, ilçede 9 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdi.Diyarbakır’da kurulan ve faaliyet sürdüren Silvan Boşatlılar Derneği 9 bin adet 4 çeşitli ağaç fidanını kamu kurum ve köy muhtarlıklarına dağıttı.

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Silvan Boşatlılar Derneği, ilçede 9 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdi.
Diyarbakır’da kurulan ve faaliyet sürdüren Silvan Boşatlılar Derneği 9 bin adet 4 çeşitli ağaç fidanını kamu kurum ve köy muhtarlıklarına dağıttı. Silvan Boşatllılar Derneği Başkanı Mehmet Bayka, ilçelerinin yeşillikleriyle anılan bir kent olduğunu, son zamanlarda gelişmeyle birlikte betonlaşmaya karşı yeşillendirme çalışması başlattıklarını söyledi. Bayka, "Silvan Boşatlılar Derneği çalışmaları arasında ilçemizin her alanında, doğa, tarih, kültürel çalışmalara ağırlık vermek mevcuttur. Bu çalışmalar kapsamında betonlaşan tarihi ve yeşil Silvan’ımızın eski yeşilli günlerine kavuşturulması amacıyla Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden temin ettiğimiz 9 bin ceviz, badem, aksaya ve çam fidanlarını Silvan’a getirip, kamu kuruluşlarımız olan hastane, belediye, kaymakamlık ve okul gibi kurumlarımız, köy ve mahalle muhtarlarımıza teslim edilmek üzere belediyenin bahçesinde yetkili arkadaşlara teslim ettik. Ağaç dağıtım sırasında ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeye dikkat edildi. Dernek olarak ilçemizde her yıl örnek olması için fidan dikimini gerçekleştireceğiz" dedi.

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