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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla'da çocuklarla buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla'da çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 9-10 Şubat'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Muğlalı çocuklarla buluştu.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, tüm Muğla halkının davetli olduğu oyun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

Muğlalı çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunla eğlenirken öğrendi.
2 ayrı günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008'de başlayan ve bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 binin üzerinde çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bosch "La Fonten Orman Mahkemesinde"

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