Bosch Termoteknoloji, çocuklara tasarruf bilinci aşılıyor

İSTANBUL (AA) - Bosch Termoteknoloji, "ağaç yaşken eğilir" sözünden hareketle çocukların tasarruf kavramı hakkında bilinçlenmesine katkı sağlayan çalışmalar yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch Termoteknoloji, çocuklara tasarruf yapmayı öğretmek için "sevimli yollar" deniyor. Son olarak çocukların ebeveynleriyle birlikte oynayabildikleri "Tasarruf Candır" adlı oyunu hazırlayan Bosch Termoteknoloji, bu oyun sayesinde çocuklarda tasarruf hakkında farkındalığın artmasını sağladı.

www.tasarrufcandir.com web sitesi üzerinden giriş yapılan oyunda, kullanıcılar bir evin odaları içinde gezerek kendilerine verilen görevleri tamamladı.

Her odada faydalı birçok tasarruf ipucu bulan çocuklar, oyunun sonunda "Tasarruflu Can" unvanını aldı. Oyunun tamamlanmasının ardından düzenlenen online Tasarruf Şenliği'ne ve Toyi etkinliğine ise yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Online Tasarruf Şenliği'nde Toyi etkinlik kiti ile atık maddelerden oyuncaklar yapıldı. Çocuklar, etrafındaki nesneleri yeniden tasarlarken ileri dönüşüm yaptı ve çocuklara tasarruf ve sürdürülebilirlikle ilgili mesajlar verildi.

Bosch Termoteknoloji, keyifli ve eğlenceli etkinliklerle çocuklara enerji tasarrufu bilincini aşılamaya devam etmeyi amaçlıyor.

