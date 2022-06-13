YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. BOSS4 Gayrimenkul, Cityscape Qatar fuarına katılacak

BOSS4 Gayrimenkul, Cityscape Qatar fuarına katılacak

13.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş: - "Dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara şirketimizi ve projelerimizi tanıtacağız"

İSTANBUL (AA) - BOSS4 Gayrimenkul, prestijli ve etkili gayrimenkul fuarlarından biri olan Cityscape'de yerini almak üzere Katar'a gidiyor.

BOSS4 Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, 20-22 Haziran'da düzenlenecek Cityscape Qatar 2022'de projelerini tanıtacak olan şirket, fuarda yeni iş bağlantıları kurmayı hedefliyor. BOSS4 Gayrimenkul, fuara kendi standıyla katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonun; yerel, bölgesel ve uluslararası yatırımcılara yönelik çok çeşitli gayrimenkul fırsatlarını sunması bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

Fuarları çok önemsediklerini aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara şirketimizi ve projelerimizi tanıtacağız. Dünyanın en büyük firmalarıyla birlikte uluslararası arenada boy göstererek ülkemizi temsil edecek olmanın sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nın organizasyonuyla katılacağımız ve 45 bin ziyaretçinin beklendiği bu fuarda pek çok bağlantı kurarak güzel işlere imza atmayı hedefliyoruz."

Tüm dünyada olduğu gibi zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Akkuş, pandemi sürecinde herkesin evinde fazlaca vakit geçirmesinden dolayı daha geniş balkonlu, bahçeli, ferah konut satışlarında ciddi artış yaşadıklarını ve projelerini bu standartta üretmeye devam ettiklerini bildirdi.

Salgın sürecinde ofislerini kapatmadan, inşaat süreci ve satış sürecini durdurmadan yatırımcılara hizmet edebildiklerini aktaran Akkuş, "Değişen taleplere hızlıca ayak uydurabildik, kişiye özel ödeme planları yaptık. 2021 yılında üç projemizi sıfır stokla sahiplerine teslim ettik ve yeni projeler açtık. Şu anda 5 projede 650 adet konut ve 35 ticari gayrimenkul alanının inşaatı sürecine devam ediyoruz. 2022 yılında da yatırımlarımıza ve yeni arazi geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeryüzü Doktorları Derneği'nden “Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası”Yeryüzü Doktorları Derneği'nden “Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası”
Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındıDenizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandıDiyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.