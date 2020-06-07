YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

SİİRT HABERLERİ  | 07.06.2020 19:44 | Son Güncelleme

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

SİİRT (AA) - Siirt'te, serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, eski Siirt-Eruh kara yolu yakınlarındaki Botan Çayı'na serinlemek için giren İdris Atunç (27) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Gencin kaybolması üzerine çevredekilerin durumu iletmesiyle jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için Tatvan'dan dalgıç çağrıldığını belirtti.

İdris Atunç'u arama çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar''Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar'
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler

Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler

Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek!

Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek!

Aydın’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Aydın’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Siirt Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
02:56
Sabah
04:43
Öğle
12:16
İkindi
16:09
Akşam
19:39
Yatsı
21:18

Siirt Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Cezlan Eczanesi
Merkez
Çalapkulu Eczanesi
Merkez
Çarşı Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Siirt'te 3 teröristin, korucunun şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği bildirildi

Siirt'te 3 teröristin, korucunun şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği bildirildi

Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.