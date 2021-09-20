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BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek

20.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Sivas Kompresör İstasyonu'nun pilot bölge olarak belirlendiği ifade edildi.

Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, tekliflerin 11 Kasım'a kadar verilebileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kompresör istasyonları doğal gaz boru hatları boyunca belirli aralıklarla kurulan tesislerdir. Proje kapsamında Sivas Kompresör İstasyonu'nda bulunan dört gaz basınçlandırma türbinlerinin atık baca gazından çıkan ısıdan, ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi kurularak tam kapasitede yıllık yaklaşık 45 gigavatsaat elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda çevreye salınan atık ısı miktarının yüzde 95 azaltılacağı bu projeyle Sivas Kompresör İstasyonu'nun yıllık elektrik ihtiyacının tamamının karşılanmasının yanı sıra BOTAŞ'ın diğer tesislerinde ihtiyaç duyulan toplam yıllık elektrik enerjisinin de yaklaşık yüzde 20'sinin karşılanması ve elektrik üretiminde ülkenin toplam kurulu gücüne katkı sağlanması hedeflenmektedir."

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