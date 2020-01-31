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  4. BOTAŞ'tan Ordu'da doğal gaz hattında meydana gelen hasara ilişkin açıklama:

BOTAŞ'tan Ordu'da doğal gaz hattında meydana gelen hasara ilişkin açıklama:

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

"Ekiplerimiz tarafından hasar onarımının en geç 24 saat içerisinde tamamlanması ve Fatsa ilçemize gaz verilmesi planlanmaktadır" - "Onarım tamamlanana kadar Fatsa ilçesindeki kritik öneme sahip hastane gibi tesislerin geçici gaz tedariki sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile sağlanacak"

İSTANBUL (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz boru hattında meydana gelen hasarın en geç 24 saat içinde onarılmasının planlandığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, onarım tamamlanana kadar Fatsa ilçesindeki kritik öneme sahip hastane gibi tesislerin geçici gaz tedarikinin sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu ili Ünye ilçesi Karamürsel mahallesi Yazkonağı mevkisinde 31 Ocak 2020 saat 15.15 civarında 12 inç çapındaki doğal gaz boru hattımızda heyelan kaynaklı olduğu sanılan bir hasar meydana gelmiştir. Söz konusu hasara bağlı olarak yangın çıkmıştır. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede yangına bağlı olarak küçük çaplı hasar olmuş ancak herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. BOTAŞ ekipleri olay yerine intikal etmiş, gerekli emniyet tedbirlerini alarak onarım çalışmalarına başlamıştır. Ekiplerimiz tarafından hasar onarımının en geç 24 saat içerisinde tamamlanması ve Fatsa ilçemize gaz verilmesi planlanmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Doğal Gaz Ordu Ünye

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