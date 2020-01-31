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Botoks sonrası bunlara dikkat

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Botoks sonrası bunlara dikkat

Doç.Dr. Zeliha Kapusuz Gencer, botoks sonrası dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi verdi.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Zeliha Kapusuz Gencer, “Botoks kasların çalışmasını engelleyen bir ilaçtır. Kasların fazlaca çalışmasına bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Yüzdeki kırışıklıklarda cilt altındaki kasların çok fazla kullanımına bağlı ciltte oluşturduğu katlantılardır. Eğer bu kasların çalışması engellenebilirse kalıcı hale gelmeyen kırışıklıklarda azalma olacaktır. Botoks kırışıklıklar açısından alındaki yatay çizgiler, iki kaş arasındaki çizgiler, göz çevresi çizgileri, ağız çevresindeki çizgiler, boyun çizgileri burun ucu burundaki tavşan çizgileri ve çene ucuna uygulanabilir. En çok da özellikle alındaki yatay çizgilerde ve göz çevresindeki kaz ayağı çizgilerinde çok etkili sonuçlar verir ve güvenilirliği yüksektir. Komplikasyon olarak eğer eşit dozda yapılmazsa çizgilerdeki asimetriye yada göz küresine yakın göz kapağının kalkmasını sağlayan kasa yakın yapılırsa göz kapağında düşmeye sebep olabilir” dedi.
Güzel olanın bu komplikasyonların geçici olması olduğunu ifade eden Dr. Gencer, “Ama ehli ellerde en aza inmesi en güzelidir. Ancak uygulamadan sonra ciltte hafif kızarıklık veya hafif morarma oluşabilir. Ayrıca hafif ağrı ve acı oluşabilir. Botoks işlemi öncesinde; aspirin veya aspirin türevi kimyasallar içeren ilaçlar ve E vitamini kullanılmamalıdır çünkü bunlar morarma şişkinlik oranını arttırır. Botoksun etki süresi kişiden kişiye göre değişmektedir. Ortalama 4-8 ay sürer. Düzenli aralıklarla yapılırsa oradaki kaslar atrofiye gideceği için botoksun kalıcılık süresi artmaktadır. Botoks sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında; botoks tedavisinden sonra en az 4 saat boyunca mimik hareketlerin den kaçınılması, botoks uygulanan bölgeyi hijyenik tutmak önemlidir. Fazla mimik yapılması botoksun kasta etkisini göstermeden dağılıp gitmesine sebep olacaktır” açıklamalarında bulundu.

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