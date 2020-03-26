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  4. Bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile kayıp Uzman Çavuş Güneş'in ailesi de arama çalışmalarını takip etti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.

Dün Dikilitaş mevkisi ile Uzunçayır Baraj Gölü arasında yer alan Munzur Çayı'nda ve kıyısında yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler, bugün de çalışmalarına devam etti.

Munzur Çayı'nın Uzunçayır Baraj Gölü'ne döküldüğü Mameki Köprüsü ile Atatürk Mahallesi arasındaki baraj gölünde dalgıçlarla arama çalışması yürütüldü.

JÖH timleri, baraj göl kıyılarında arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma personeli de drone ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek veriyor.

Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile arama yapılan bölgeye gelen kayıp Uzman Çavuş Güneş'in ailesi, çalışmaları takip etti.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

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