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  4. Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti

Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti

10.10.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 14.584 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez ise Bottas'ın 33.471 saniye arkasında yer aldı.

- Dereceler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:

SürücüTakımSüre1Valtteri BottasMercedes1.31.04.1032Max VerstappenRed Bull+14.5843Sergio PerezRed Bull+33.4714Charles LeclercFerrari+37.8145Lewis HamiltonMercedes+41.8126Pierre GaslyAlphaTauri+44.2927Lando NorrisMcLaren+47.2138Carlos SainzFerrari+51.5269Lance StrollAston Martin+82.01810Esteban OconAlpine+1 tur11Antonio GiovinazziAlfa Romeo+1 tur12Kimi RaikkonenAlfa Romeo+1 tur13Daniel RicciardoMcLaren+1 tur14Yuki TsunodaAlphaTauri+1 tur15George RussellWilliams+1 tur16Fernando AlonsoAlpine+1 tur17Nicholas LatifiWilliams+1 tur18Sebastian VettelAston Martin+1 tur19Mick SchumacherHaas+2 tur20Nikita MazepinHaas+2 tur

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