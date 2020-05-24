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  4. Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.05.2020 14:34 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bournemouth'un internet sitesinden yapılan açıklamada; kulüpte ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Adı açıklanmayan futbolcunun bir sonraki teste kadar 7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.

Kulüpte haftada iki kez Kovid-19 testi yapıldığı, futbolcu ve personelin sağlığı için tesislerde önlemlerin sürdüğü bildirildi.

(DHA)


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