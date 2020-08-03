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Boyabat Barajı'nda toplu balık ölümü görüldü

SİNOP HABERLERİ  | 03.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Boyabat Barajı'nda toplu balık ölümü görüldü

SİNOP (AA) - Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Boyabat Barajı’nda toplu balık ölümleri yaşandı.

İlçeye bağlı Yaylacılı köyünde bulunan barajda balık ölümlerinin yaşandığının görülmesi üzerine köy muhtarı Osman Akdoğan tarafından yetkililere bilgi verildi.

Köy muhtarının talebiyle bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere baraj suyundan numune alındı.

Yetkililer, hastalıklı balıkların insan sağlığına zararlı olduğu, kesinlikle yenmemesi gerektiğini konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Sinop Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Anıl Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Boyabat
Güçlü Eczanesi
Gerze
İnci Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yaşam Eczanesi
Turkeli
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