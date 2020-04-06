YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Boyabat Belediyesi’nden ücretsiz maske dağıtımı

Boyabat Belediyesi’nden ücretsiz maske dağıtımı

SİNOP HABERLERİ  | 06.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.Sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu ilçe hal yerinde ekipler; hal yeri giriş ve çıkışlarını ayırarak, vatandaşlara yönelik ateş ölçümü, dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdiler.

Yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.
Sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu ilçe hal yerinde ekipler; hal yeri giriş ve çıkışlarını ayırarak, vatandaşlara yönelik ateş ölçümü, dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdiler. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Korona virüse karşı tedbirlerimizi artırdık. Sosyal mesafe ve kişisel sağlığımızı korumak için hal yerimizdeki giriş ve çıkışları ayırarak vatandaşlarımıza maske dağıtımı yaptık. Lütfen kurallara uyalım, sağlığımızı koruyalım" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

(GÜNCELLEME) Cezayir'den getirilen 450 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

(GÜNCELLEME) Cezayir'den getirilen 450 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Sinop Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:07
Öğle
12:47
İkindi
16:24
Akşam
19:17
Yatsı
20:42

Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Genç Eczanesi
Boyabat
Güven Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Yasemin Eczanesi
Merkez
Yenice Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sinop’ta müdürler çevirim içi toplandı

Sinop’ta müdürler çevirim içi toplandı

İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı

İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Sinop Otogarına makyaj

Sinop Otogarına makyaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.