Boyabat Belediyesi’nden ücretsiz maske dağıtımı

Yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu ilçe hal yerinde ekipler; hal yeri giriş ve çıkışlarını ayırarak, vatandaşlara yönelik ateş ölçümü, dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdiler. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Korona virüse karşı tedbirlerimizi artırdık. Sosyal mesafe ve kişisel sağlığımızı korumak için hal yerimizdeki giriş ve çıkışları ayırarak vatandaşlarımıza maske dağıtımı yaptık. Lütfen kurallara uyalım, sağlığımızı koruyalım" dedi.

