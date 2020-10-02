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Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı

SİNOP HABERLERİ  | 02.10.2020 23:28 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesi asırlık lezzetlerinden "Sçsırık kebabı" tescillendi.Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Boyabat Belediyesi tarafından iki yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde asırlık lezzetlerden Boyabat Sırık Kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan başvuru sonuçlandı.Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müracaat ile Boyabat Sırık Kebabı coğrafi işaret tescilini aldı.Ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri arasında şu ifadelere yer verildi: ’’ Boyabat sırık kebabı yörede uzun yıllardır çoğunlukla çobanlar tarafından yapılan bir kebaptır.

Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı

Sinop’un Boyabat ilçesi asırlık lezzetlerinden "Sçsırık kebabı" tescillendi.
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Boyabat Belediyesi tarafından iki yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde asırlık lezzetlerden Boyabat Sırık Kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan başvuru sonuçlandı.
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müracaat ile Boyabat Sırık Kebabı coğrafi işaret tescilini aldı.
Ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri arasında şu ifadelere yer verildi: ’’ Boyabat sırık kebabı yörede uzun yıllardır çoğunlukla çobanlar tarafından yapılan bir kebaptır. Eşkıya Kebabı olarak da bilinir.Boyabat Sırık Kebabı en az altı aylık Karakaya ırkı kuzu ile yapılır. Kebabın yapımında kullanılan kuzuların en önemli nedeni et kalitesidir. Karakaya ırkındaki ortalama lif sayısı diğer ırklardaki kuzuların ortalama lif sayısından fazladır.Bu farklılık kesim sonrası ette oluşan biyokimyasal değişikliklerde hızlı-glikolitik özelliği sayesinde moleküler düzeyde protein ve yağların parçalanması sonucu ete lezzet veren amino asitler ve çeşitli yağ asitlerini ortaya çıkarır ve bu da etin lezzet yönünden kalitesini arttırır.’’

Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı

Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı

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