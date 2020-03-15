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Boyabat’ta dezenfekte seferberliği

SİNOP HABERLERİ  | 15.03.2020 19:15 | Son Güncelleme

Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kafelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.Boyabat genelinde başlatılan dezenfekte seferberliğinde; duraklar, çocuk parkları, çöp konteynerlerinin yanı sıra camiler ve tüm Kamu Kurumlarında çalışmalar yapılmıştı.

Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kafelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Boyabat genelinde başlatılan dezenfekte seferberliğinde; duraklar, çocuk parkları, çöp konteynerlerinin yanı sıra camiler ve tüm Kamu Kurumlarında çalışmalar yapılmıştı. Son olarak da Boyabat’ta insanların en yoğun olduğu alanlardan olan kafeler dezenfekte edildi.
Dikkat edilmesi gerekilen hususlar hakkında bilgi verilen işletme sahiplerine gösterdikleri hassasiyet için teşekkür edildi.

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