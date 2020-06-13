YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Boyabat’ta doğal gaz çalışmaları yeniden başladı

Boyabat’ta doğal gaz çalışmaları yeniden başladı

SİNOP HABERLERİ  | 13.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde korona virüsle mücadele sürecinde ara verilen doğal gaz çalışmaları Erenlik Tepesi mevkisinde ilk kazmanın vurulmasıyla birlikte yeniden başladı.Boyabat Belediye Başkanlığında yapılan toplantının ardından Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile doğal gaz firması yetkilileri, alt yapı çalışmalarının yapıldığı Erenlik Tepesi mevkisinde incelemelerde bulundular.Açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Bugu¨n Boyabat Erenlik Tepesindeyiz, korona viru¨s tedbirleri kapsamında dogˆal gaz c¸alıs¸malarına ara vermis¸tik.

Sinop’un Boyabat ilçesinde korona virüsle mücadele sürecinde ara verilen doğal gaz çalışmaları Erenlik Tepesi mevkisinde ilk kazmanın vurulmasıyla birlikte yeniden başladı.
Boyabat Belediye Başkanlığında yapılan toplantının ardından Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile doğal gaz firması yetkilileri, alt yapı çalışmalarının yapıldığı Erenlik Tepesi mevkisinde incelemelerde bulundular.
Açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Bugu¨n Boyabat Erenlik Tepesindeyiz, korona viru¨s tedbirleri kapsamında dogˆal gaz c¸alıs¸malarına ara vermis¸tik. Bugu¨n itibarıyla c¸alıs¸malar tekrar bas¸ladı. Yaklas¸ık 4 aydır viru¨s sebebiyle Boyabat’ta dogˆal gaz c¸alıs¸ması yapılamadı. Ancak Camikebir Mahallesi’nde yılbas¸ına kadar dogˆal gaz verilecek s¸ekilde hatları c¸ekilecek. I·ns¸allah üç yıl ic¸erisinde İlçemizdeki tüm konut alanlarına dogˆal gaz verilecek s¸ekilde c¸alıs¸malarımızı gerc¸ekles¸tiriyoruz. Biz Boyabat için çalışıyoruz, Boyabatlılar için çalışıyoruz. Geç olsun ama güç olmasın diyoruz. Daha önceden annelere söz vermiştik; soba yakmaktan, kül dökmekten kurtaracağız diye. Sırtımızda taş taşıyacağız, doğal gazı sizlere yaktıracağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Itır Esen'in sevgilisi İşte Itır Esen'in sevgilisi
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Gölcük Yaylası’na konak projesi

Gölcük Yaylası’na konak projesi

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Sinop Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
02:51
Sabah
04:56
Öğle
12:44
İkindi
16:46
Akşam
20:23
Yatsı
22:18

Sinop Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Güven Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Erfelek
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Ünlü Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Albayrak: “12 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık”

Albayrak: “12 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık”

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.