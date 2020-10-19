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Boyabat’ta Muhtarlar Günü kutlandı

SİNOP HABERLERİ  | 19.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Sinop Boyabat’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.Program sabah saatlerinde Boyabat Kaymakamlığı Hükümet Konağı önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Sinop Boyabat’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Program sabah saatlerinde Boyabat Kaymakamlığı Hükümet Konağı önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Atatürk Anıtına Merkez ve Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Sakacı tarafından çelenk sunumu ile devam etti. Başkan Sakacı yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin 1829 yılından bu yana sürdürüldüğünü ifade ederek, törene katılanlara teşekkür etti.
Programa ayrıca, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Genel Meclisi üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldılar.

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