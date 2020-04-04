Boyabat’ta polis ekipleri vatandaşlar için seferber oldu

Türkiye’de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları yasağının ardından, Boyabat halkının can ve mal güvenliğinden sorumlu bulunan Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli harekete geçti.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda ve Boyabat halkının can ve mal güvenliğinden sorumlu bulunan Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türkiye genelinde olduğu gibi Boyabat’ta da devam eden korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, "Sosyal Destek Programı Projesi" içerisinde yer alan Boyabat’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak PTT ödemeli nakdi yardımları bizzat ikametlerinde elden ödeme yapmaya başladı.

Polis ekiplerinin bu çalışmasına mahalle bekçileri de destek veriyor.

