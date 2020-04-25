YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

SİNOP HABERLERİ  | 25.04.2020 04:17 | Son Güncelleme

Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde korona virüs tanısı ile yatan 30 hasta taburcu edildi.Geçen hafta Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde kovid-19 tanısı ile yatarak tedavi gören hastalardan 16’sı taburcu edilerek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında izolasyona alınmıştı.

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde korona virüs tanısı ile yatan 30 hasta taburcu edildi.
Geçen hafta Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde kovid-19 tanısı ile yatarak tedavi gören hastalardan 16’sı taburcu edilerek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında izolasyona alınmıştı. Akşam saatlerinde Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 14 kişinin daha taburcu olduğu belirtildi. Bu verilere göre Boyabat Devlet Hastanesinden bir haftada toplamda 30 korona virüs hastası taburcu oldu.
İzolasyon süreleri dolan 16 kişi sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde Sağlık Müdürlüğünün kontrolü koordinesinde evlerine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Hudut karakolundaki Mehmetçiğin iftarı

Hudut karakolundaki Mehmetçiğin iftarı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor

Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor

Sinop Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:37
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:38
Yatsı
21:10

Sinop Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
İnci Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Boyabat
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Yeni Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Kayıp İbrahim’den henüz haber yok

Kayıp İbrahim’den henüz haber yok

Almanya’dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Almanya’dan gelen yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.