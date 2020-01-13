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  4. Boyabat’ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Boyabat’ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

SİNOP HABERLERİ  | 13.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Sinop Boyabat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 12.20’de Osmanköy mevkisinde Özler G.(55) idaresindeki 45 TV 083 plakalı kamyon, Boyabat istikametine doğru kavşaktan dönüş yapan Mehmet Sözcü’nün kullandığı traktörle çarpıştı.

Sinop Boyabat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.20’de Osmanköy mevkisinde Özler G.(55) idaresindeki 45 TV 083 plakalı kamyon, Boyabat istikametine doğru kavşaktan dönüş yapan Mehmet Sözcü’nün kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışma sonucunda yoldan fırlayan traktör parçalandı, sürücü Mehmet S. ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Akay Eczanesi
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Erdoğan Eczanesi
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Çağlar Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
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