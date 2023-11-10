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Boyalı parmaklarla Atatürk silueti oluşturdular

10.11.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 85. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da törenlerle anıldı.

Boyalı parmaklarla Atatürk silueti oluşturdular

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İzlerimiz farklı, hislerimiz aynı’ temasıyla hazırladığı etkinlikte Bursalılar, boyalı parmaklarıyla bıraktıkları izlerle dev bir Atatürk silueti oluşturdu. Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Fotoğraflarla Atatürk’ ve “Atatürk’ün Bursa Ziyaretleri” temalı iki fotoğraf sergisi ziyarete açılırken, Büyükşehir Belediye Binası önünde de anma töreni düzenlendi.

Heykel’deki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan anma törenleri çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Fotoğraflarla Atatürk’ ve ’Atatürk’ün Bursa Ziyaretleri’ temalı iki fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz’un da katıldığı açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milli mücadelenin başkomutanı, Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yıldönümünde rahmet ve minnetle andı. Türk milletinin, cesareti, kararlılığı ve vizyonuyla yokluk içinde bir milleti ayağa kaldırmış bir lidere sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Onun açtığı bağımsızlık yolunda bizlere düşen en büyük görev Atatürk’ü ve 100. Yıl gururunu yaşadığımız Cumhuriyeti anlamak ve yaşamaktır. Bu anlayışla onun emanet ettiği ilke ve değerleri koruyarak kendimize örnek alıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikir ve eserleriyle tarihimizden kültürümüze, dilimizden sanatımıza kadar her alanda aramızda yaşamaya devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun, tüm şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyorum” dedi.

PARMAK İZLERİYLE ATATÜRK SİLUETİ

Bursa’nın cadde ve sokaklarını bir tuval gibi kullanıp, kente estetik bir değer kazandıran Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü de anlamlı bir etkinliğe imza attı. “İzlerimiz farklı, hislerimiz aynı” temasıyla düzenlenen etkinlikle Büyükşehir Belediyesi’nin ressamları, dev bir pano üzerine Türk Bayrağı ve Atatürk silueti çalıştı. Bayrak ve siluetin oluşacağı alanlar bantlarla belirlenirken, dev pano Orhangazi Parkı’na getirilerek, projeye 7’den 70’e tüm Bursalılar dâhil edildi. Vatandaşlar, bardaktaki siyah ve beyaz boyalara parmaklarını batırıp, parmak izleriyle esere katkı sağladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk Silueti bulunan dev pano 1 saat gibi kısa bir zamanda tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli de anma töreni için belediye binası önündeki tören alanında toplandı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başlayan anma töreninde Türk Bayrağı yarıya indirildi, tüm personel hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı. Büyükşehir personeli, buradaki törenin ardından Atatürk’ün Bursa ziyaretlerinde çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de ilgiyle gezdi.

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