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BOYD’dan istidama destek çağrısı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.03.2020 18:47 | Son Güncelleme

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD), Turizm çalışanlarının istihdamına yönelik bir kampanya başlattı.Kampanya, tüm tatil severleri ve turizm sektörünü, çalışanlarına destek vermeye davet etti.Ülkemizin içinde olduğu bu zor süreçte, Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele ve tüm toplumun sağlığı için, evlerinde kalmak zorunda olan çalışanlarını, işten çıkartmayan ve ücretsiz izine göndermeyen konaklama tesislerini tercih edin!’ metni ile sosyal medya üzerinden kampanyayı başlatan BOYD, tüm turizm işverenlerini, çalışanlarına verdikleri destekleri açıklamaya davet etti.

BOYD’dan istidama destek çağrısı

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD), Turizm çalışanlarının istihdamına yönelik bir kampanya başlattı.
Kampanya, tüm tatil severleri ve turizm sektörünü, çalışanlarına destek vermeye davet etti.
Ülkemizin içinde olduğu bu zor süreçte, Korona virüsü (Covid-19) ile mücadele ve tüm toplumun sağlığı için, evlerinde kalmak zorunda olan çalışanlarını, işten çıkartmayan ve ücretsiz izine göndermeyen konaklama tesislerini tercih edin!’ metni ile sosyal medya üzerinden kampanyayı başlatan BOYD, tüm turizm işverenlerini, çalışanlarına verdikleri destekleri açıklamaya davet etti. Aynı zamanda çalışanlarını destekleyen tesislerin, konaklama ve rezervasyonda öncelikli olarak tercih edilmesi için tüm halkı bu kampanyaya katılmaya davet etti. İlk günden binlerce kişiye ulaşan kampanyaya, önümüzdeki günlerde katılımın artması bekleniyor.
Kampanyanın amacı, çalışanına destek verebilen tesislerin azlığı ve bunu yapabilen işletmeler için ise bu yükün ne kadar ağır olduğunu, uzun süre bu desteği veremeyeceklerine dikkat çekmek.

BOUD Başkanı Sayın Serdar Karcılıoğlu, konu ile ilgili dernek üyeleri ve Turizm çalışanları adına yapmış olduğu açıklamada; ‘Şimdilik çalışanlarına destek verebilen tesisler ellerini taşın altına koydular ve ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ancak salgın durumunun devamında maalesef destek vermeye ister istemez devam edemeyecekler. Pek çok tesis kapısına kilit vurmak zorunda kalacak, Turizm çıkmaz bir yola girmiş olacak. Çok geç kalınmadan acil olarak Turizm için ayrı bir destek paketinin hazırlanmasını talep ediyoruz. Bu paket hazırlanırken özellikle sezonluk hizmet veren tesislerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Salgının, pandemi halini alması ve sezon başlangıcına denk gelmesi sebebiyle pek çok sezonluk çalışan, henüz işlerine başlayamamış ya da henüz başlamıştı. Dolayısı ile özellikle kısa dönem çalışma desteği maalesef bu kuruluşlarda uygulanamamaktadır. Kısa dönem desteği ile ilgili başka bir sorun ise bu ödeneğin işsizlik fonundan karşılanacak olması ve yine çalışanın cebinden çıkacak olmasıdır. Turizm’in bel kemiği çalışanları için mutlaka sektör şartları göz önünde bulundurularak bir destek paketinin hazırlanması gerektiğini bildirmek isteriz. Turizmin içine girdiği çıkmazdan kurtulabilmesi için en az 1 sene süreyle, tesislerin sabit giderlerinde (elektrik, su, vergi, sgk gibi) düzenleme yapılması, mümkünse bu giderlerden muaf olması sağlanmalıdır. Ayrıca uzun zamandır kredi ile hizmet vermeye çalışan turizmcilerin, kredi geri ödemeleri için özel bir yapılandırma çalışması, sadece devlet bankalarını değil diğer finans kuruluşlarını da kapsayacak şekilde planlanmalıdır. İşveren ve yatırımcılarımızın çalışanlarına destek olabilecekleri süre kısalmıştır. Sayın Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’dan acil olarak bir destek paketi bekliyoruz.’ dedi.
Kampanya, sadece Muğla bölgesinde işsiz kalmış ya da ücretsiz izine gönderilmiş yüz binlere yaklaşan turizm çalışanının değil tüm ülkemizdeki turizm çalışanlarının sesini duyurmayı hedefliyor.

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