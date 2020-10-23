Boyner Express, kadın çalışanlarıyla lojistik sektörüne farklılık getirecek

İZMİR (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, "Boyner Express'te kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine yeni bir hizmet yaklaşımı ve yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İzmir'de bir kafede medya mensuplarıyla buluşan Koçoğlu, perakende sektörünün pandemi döneminde önemli bir sınavdan geçtiğini belirtti.

Boyner'in, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlatılmasına destek olmak amacıyla mağazalarını kapatan ilk markalardan biri olduğunu anımsatan Koçoğlu, normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında da üst düzey hijyen önlemleri ile mağazalarını yeniden hizmete açtıklarını dile getirdi.

- Mağazalardaki Kovid-19 önlemleri

Boyner'in güvenli alışveriş konusunda aldığı önlemler hakkında bilgi veren Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Mağaza girişlerindeki sensörler sayesinde içerideki müşteri yoğunluğunu kontrol ediyor, fiziksel mesafeyi gözetecek şekilde belirli sayıda müşterimizi mağazalarımızda ağırlıyoruz. Kabinlerimizde özel bir dezenfeksiyon sistemi yer alıyor. Müşterilerimiz kabine girmeden, tek bir butona basarak kabini dezenfekte edebiliyor. Kabinlerde müşterilerimizin denediği ürünleri 70 derece buhar ile sterilize ediyor, sterilizasyon işlemi sonrasında özel bir kabinde 24 saat beklettikten sonra standa alıyoruz. Ayakkabı deneme alanında ise müşterilere tek kullanımlık çoraplar veriyoruz. Alınmayan ayakkabılara buhar ile sterilizasyon işlemi uyguluyoruz. Kasada müşterilerimizi temassız ödemeye yönlendirirken, faturaları SMS ile gönderiyoruz. Sağlık ve ateş durumunu düzenli olarak kontrol ettiğimiz tüm personelimiz çalışma saatleri boyunca maskeli olarak hizmet veriyor. Tüm personel sık sık ellerine dezenfektan uyguluyor, ayrıca kullandıkları maskeler yenileri ile değiştiriliyor."