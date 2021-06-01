Boyner Grup, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel performansıyla ilgili çalışmalarını 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nda paylaştı. Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılından bu yana iş yapış şekillerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sürekli olarak gözden geçiren Boyner Grup, raporda, grup şirket ve markalarının toplumsal etki, çevresel etki, iş yerinde demokrasi, inovasyon, değer zinciri ve paydaş katılımı alanlarında yürüttüğü sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaşıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup'ta sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, insan kaynakları politikalarımızı, tedarikçi ilişkilerimizi, müşteri iletişimimizi ve sunduğumuz hizmeti, 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ayrıca, işimizden bağımsız olarak topluma değer katan işler yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir iş modellerini sadece grup şirketlerimizde değil, aynı zamanda tedarik zincirimiz ve iş ortağı ağımızda da yaygınlaştırmaya ve bu yolla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın etkisini artırmaya odaklanıyoruz."

- Kadın çalışan oranı yüzde 44, kadın yönetici oranı ise yüzde 39 oldu Verilen bilgiye göre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği başlıklarında önemli sosyal yatırım projeleri geliştiren Boyner Grup, kadın çalışan ve yönetici oranlarında Türkiye ve dünya standartlarının çok üzerinde bir performans göstermeye devam ediyor. 2020 yılında Boyner Grup şirketleri ve markalarında kadın çalışan oranı yüzde 44, kadın yönetici oranı ise yüzde 39 oldu. Boyner Grup, 2020 yılında kullanıma sunduğu lojistik ve teslimat alanındaki yeni girişimi Boyner Express'in yüzde 60'ının kadın çalışanlardan oluştuğunu da Sürdürülebilirlik Raporu'nda vurguladı. 10 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine vurgu yapan kampanyalar gerçekleştiren Boyner Grup, bu alandaki çalışmalarını Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği "İyi İşler" programıyla da destekliyor. Hem kendi tedarik zincirindeki hem de perakende sektöründe kadın girişimcilerin, sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını amaçlayan proje geçen yıl çevrim içi gerçekleştirildi. "İyi İşler" programından bugüne kadar 98 kadın girişimci mezun oldu.

- 50 bin "Askıda İyilik" paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı Boyner Grup "İyiliğin Modası Geçmez" çatısı altında "Askıda İyilik" gibi ve "İyiliği Dönüştür" gibi geri dönüşüm ve sosyal sorumluluk odaklı kampanyalarıyla topluma değer katmayı sürdürdü. Bu kapsamda Boyner Grup, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ve kar amacı güdülmeyen "Askıda İyilik" paketlerini satışa sunmaya devam etti. Proje ile 2016 yılından bu yana 50 bin "Askıda İyilik" paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Boyner Grup'un Boyner ve YKM mağazalarında, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile 2014 yılında başlattığı "İyiliğe Dönüştür" projesi ile kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesine de devam edildi. Proje ile 5,3 tonu 2020 yılında olmak üzere projenin başladığı günden bu yana toplam 176,1 ton giysi toplandı. - Tedarik zincirini denetledi, karbon salınımını yüzde 16,75 düşürdü Emisyon, karbon salımı, plastik atıklar, elektrik, doğal gaz ve su tüketimi konularına önem veren Boyner Grup, 2020 yılında da sadece kendi markalarının değil, tedarik zincirinde yer alan üreticilerin de çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için faaliyetler yürüttü. Grup, salgın koşullarında da tedarik zincirini bu anlayışla denetlemeyi sürdürdü.