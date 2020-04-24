YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boyner Grup’ta üst düzey atama

Boyner Grup’ta üst düzey atama

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.04.2020 13:18 | Son Güncelleme

Boyner Grup’ta üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Boyner Grup açıklamasına göre, Boyner Grup’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi olarak 1 Nisan 2020 itibariyle göreve başladı. Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup Ailesine katılmadan önce son olarak Vodafone Türkiye Finans’tan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini yürütüyordu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Özgür Tokgöz Altun, 1997-2000 yılları arasında KPMG’de denetim bölümünde çalıştı. 2000-2012 yıllarında Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de finansal kontrol ve raporlama, bütçe ve planlama, muhasebe, iç denetim alanlarında yönetsel pozisyonlarda görev aldı.

Ayrıca Global Bilgi ve Superonline yönetim kurulu üyeliklerini üstlendi. Altun, 2012-2016 yılları arasında Vodafone Türkiye’de Bireysel ve Kurumsal İş Birimleri Finans Direktörü olarak görev alarak finans iş ortaklığı yapılanmasına, ticari birimlerin karar destek süreçlerinin geliştirilmesine ve birçok önemli projeye liderlik etti. Özgür Tokgöz Altun, daha sonra Hürriyet’te finanstan sorumlu icra kurulu üyesi olarak görev yaptı ve Hürriyet ve iştiraklerinin stratejik planlama, bütçe tahmin ve planlama, satın alma, nakit akış yönetimi, raporlama ve konsolidasyon, yatırımcı ilişkileri ve idari işlerinden sorumlu oldu. Ayrıca Yenibiriş, Spor Arena ve Hürriyet Emlak yönetim kurulu üyeliklerini üstlendi. Haziran 2018’de Vodafone Türkiye Finans’tan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı ve Finans, İş Zekası, İç Denetim, Tedarik Zinciri ekiplerine liderlik etti. Özgür Tokgöz Altun evli ve iki çocuk annesidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Boyner Grup

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ağrılı adet gören kadınlar dikkat

Ağrılı adet gören kadınlar dikkat

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İstanbul'daki cinayetlerde yeni iddia

İstanbul'daki cinayetlerde yeni iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.