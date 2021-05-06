YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boyner Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı'na Anıl Haşimoğlu getirildi

Boyner Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı'na Anıl Haşimoğlu getirildi

06.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haşimoğlu, yeni görevinde Boyner’in Omni-channel stratejisi ve online perakendede büyüme hedeflerine katkı sağlayacak lojistik süreçlerine liderlik edecek

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik Genel Müdür Yardımcılığına yeni atama gerçekleştirildi.

Boyner açıklamasına göre, yeni dönemdeki organizasyon yapısını All-line olarak adlandırdığı, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda şekillendiren Boyner’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik genel müdür yardımcılığına Anıl Haşimoğlu seçildi.

Lojistik sektöründe 16 yıllık güçlü deneyimi olan Anıl Haşimoğlu, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Mühendislik derecesini Purdue Üniversitesi’nde tamamlayan ve Yeditepe Üniversitesi’nde Lojistik Sistem Yönetimi ve Mühendisliği yüksek lisans eğitimi alan Haşimoğlu profesyonel kariyerine 2005 yılında Horoz Lojistik’te Lojistik Uzmanı olarak başladı ve sırasıyla Lojistik Hizmetleri Müdürü, Satış Direktörü, Kontrat Lojistik Direktörü ve Lojistik ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. Haşimoğlu, 2017 yılından bu yana Flo’da yurt içi ve yurt dışı offline ve online süreçlerden sorumlu Lojistik Direktörü olarak görev yapıyordu.

Anıl Haşimoğlu, yeni görevinde Boyner’in Omni-channel stratejisi ve online perakendede büyüme hedeflerine katkı sağlayacak lojistik süreçlerine liderlik edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
İhtiyaç sahibi aileler için ‘zimem defteri’ uygulamasıİhtiyaç sahibi aileler için ‘zimem defteri’ uygulaması

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:49
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:12
Yatsı
21:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.