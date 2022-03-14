Boyner, “Seninle Tamam” projesiyle kadınlara istihdam yaratıyor

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık, kadınları istihdam etmeye yönelik “Seninle Tamam” projesiyle yeni bir projeyi hayata geçirerek, çeşitli nedenlerden dolayı çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara iş imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, 2022 yılında yeni mağazalar açmaya devam ederken insan kaynağını da güçlendirmek için yeni istihdam modelleri yaratmayı hedefliyor. Boyner yeni başlattığı "Seninle Tamam" projesiyle işe alımları toplumun önemli bir ihtiyacını da çözmek üzere tasarladı.

“Seninle Tamam” projesinde çalışma saatleri esnek tutuluyor; kadınlar işe başladıklarında çalışma saatlerini kendi programlarına göre düzenleyebiliyor. Proje tüm Boyner mağazalarının olduğu şehirler için hedefleniyor.

Boyner’in “Seninle Tamam” projesi, hiç çalışmamış ya da çeşitli nedenlerle çalışma hayatına ara vermiş ve sonrasında da iş hayatına dönememiş kadınları Boyner ailesinin bir parçası olmaya davet ediyor. “Seninle Tamam” projesi, kadınlara kendi belirleyecekleri çalışma saati opsiyonlarıyla işe başlama özgürlüğü sunuyor.

Boyner Mağazaları’na “Satış”, “Depo”, “Operasyon”, “Müşteri İlişkileri” gibi farklı pozisyonlarda işe alınan adaylar Boyner’in sunduğu eğitim olanaklarından faydalanabiliyor. Adaylar, verilen eğitimlerle mağazacılık mesleğini öğreniyor.

- "Kadınların meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Saha İnsan Kaynakları Direktörü Başak Bilgin, insan kaynağını güçlendirme hedeflerini, sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirip "Seninle Tamam" projesini başlattıklarını belirtti.

Boyner olarak, yeni mağazalar ve mevcut mağazalardaki büyümeye bağlı olarak her yıl düzenli olarak yeni işe alımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Bilgin, "37 ilde yaklaşık 6 bin çalışanımızla Türkiye'nin en önemli işverenleri arasında yer alıyoruz. Bu yıl insan kaynağımızı güçlendirme hedefimizi, sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirerek ‘Seninle Tamam’ projesini başlattık. Bu proje ile kadınlar için istihdam yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, kadınlara geç kalmış hissetmeden çalışma, kazanma ve meslek sahibi olma fırsatı sunduklarının altını çizdi. İşe geliş-gidiş saatlerini kendi şartlarına göre ayarlayarak "Çocuğumu kim okula bırakacak?" diye düşünmedikleri daha rahat bir çalışma hayatı yarattıklarını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"'Deneyimim yok' diye endişe etmeden, işi öğrenebilecekleri eğitimler vererek meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz. Kısa süre önce başlattığımız projenin, hiç çalışmamış ya da çeşitli nedenlerden çalışmaya ara vermiş kadınları çok sevindirdiğini görüyoruz. Doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizin kanıtı olan bu yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Boyner olarak çalışmak isteyen tüm kadınların yanındayız. Elde edeceğimiz yeni başarılarda onların önemli katkıları olacağına inancımız tam. Bu nedenle kadınlara ‘Yeter ki Sen İste. Boyner Seninle Tamam’ diyoruz."

Adaylar, başvurularını Kariyer.net , Secretcv.com ve Linkedin platformları üzerinden yapabilecek.

