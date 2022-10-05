Boyner ve National Geographic, yaban hayatın korunması için bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Boyner, National Geographic ile birlikte "Bugün Var, Yarın Yok Olmasın" diyerek, KuzeyDoğa Derneği'nin Sarıkamış Ormanlarındaki doğal yaşamı destekleme projesine ve bölgede yaşayan vaşak, bozayı ve kurt gibi türlerin korunmasına katkıda bulunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır lisanslı National Geographic ürünleri üreten ve Türkiye'deki tek satış noktası olan Boyner, National Geographic ile yepyeni bir projede bir araya geldi.

Boyner ve National Geographic iş birliği ile hayata geçirilen "Bugün Var, Yarın Yok Olmasın" isimli proje ile Sarıkamış’taki yaban hayatın takibe alınarak korunma çalışmalarına destek olunması hedefleniyor.

Projeye, National Geographic Kaşifi, aynı zamanda KuzeyDoğa Derneği'nin başkanı olan Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu liderlik ediyor.

Boyner ve National Geographic, herkesi bu anlamlı projeye dahil etmek ve "iyiliği" çoğaltmak için özel bir kapsül koleksiyon da hazırladı. National Geographic Kaşifi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun bölgedeki keşiflerinden ilhamla hazırlanan kapsül koleksiyondaki ürünlerin satışından elde edilecek gelir, KuzeyDoğa Derneği’nin Sarıkamış ormanları yaban hayatı koruma projesine aktarılıyor.

- "Doğanın kendi ritminde daha iyiye gitmesi için sorumluluk alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, içinde farkındalık ve iyilik olan projelerde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, National Geographic ve KuzeyDoğa Derneği ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu projenin, sürdürülebilir bir yaşam için atılmış anlamlı bir adım olduğunu aktardı.

Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Tek bir gezegenimiz var ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın öneminin farkındayız. Doğanın ve canlıların yaşam alanlarının korunmasını önemsiyoruz. Uzmanlar, 1970’li yıllardan bu yana canlı türlerinin endişe verici şekilde yok olduğunu belirtiyor. Kurumların ve bireylerin hassasiyetiyle pek çok şeyin değişebileceğine inanıyoruz. Doğanın kendi ritminde bugünden daha iyiye gitmesi için sorumluluk alıyoruz. 'Bugün Var, Yarın Yok Olmasın' projesini National Geographic ile birlikte, aynı zamanda Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu önderliğinde hayata geçirdik.

Proje ile Sarıkamış ormanlarındaki yaban canlılarına takip cihazı takılarak doğal yaşam alanlarının haritası çıkarılıyor, sürdürülebilir bir doğal yaşam için gerekli çalışmalar yürütülüyor. Projemizin başlangıcından bu yana bir vaşak, bir kurt ve bir bozayıya takip cihazı takılarak yaşamları takibe alındı. Boyner Gönüllerimiz bozayıya 'Şimal', kurda 'Ateş', vaşağa ise 'Hazan' adını verdi. Şimal, Ateş ve Hazan aracılığıyla Sarıkamış'taki tüm yaban hayatına katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iyilik yolculuğunda bizimle oldukları ve deneyimlerini paylaştıkları için National Geographic’e ve Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu’na çok teşekkür ederiz."

- "Farkındalık oluşturmak için ezber bozan hikayeler anlatmaya devam edeceğiz"

National Geographic Türkiye Pazarlama Müdürü Emrah Bulut, insan baskısının yaban hayatındaki olumsuz etkisini göstermek ve doğal alanların korunması için farkındalığı artırmak amacıyla kısa videolar da hazırlandığını bildirdi.

Türkiye’nin, belki de dünyanın en önemli habitatlarından olan Sarıkamış Ormanlarının kendilerine ikinci ev olduğunu aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Çağan Şekercioğlu ve KuzeyDoğa Derneği ile bu eşsiz güzelliğe sahip coğrafyada yıllarımız geçti. Yaklaşık 130 yılı aşkın süredir National Geographic olarak dünyamızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, canlıların soylarının tükenmesini önlemek için sayısız proje hayata geçirdik. Sarıkamış ormanlarındaki çalışmalarımızı, insan baskısından olumsuz etkilenen doğal yaşam alanlarını korumak adına genişlettik, geliştirdik.

Boyner'in katkılarıyla da gerçekleştirdiğimiz bu proje ile Ateş, Hazan ve Şimal’in yaşam alanlarını daha iyi anlamak ve iyileştirmek için harekete geçmeyi hedefliyoruz. 'Bugün Var, Yok Olmasın' projesinin de bu noktada ayrı bir önemi var. National Geographic olarak gezegenimizin yüzleştiği risklere karşı farkındalık oluşturmak için ezber bozan hikayeler anlatmaya devam edeceğiz."

- "Ülkemizdeki doğa harikalarını yitirmemek için önce onları daha iyi anlamamız gerekiyor"

Uzun zamandır Kuzeydoğu ormanlarında çalışmalar yürüten, KuzeyDoğa Derneği Başkanı, National Geographic Kaşifi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu da, "Ülkemizdeki doğa harikalarını yitirmemek ve onların doğal yaşam alanlarını korumak için önce onları daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu anlamda takip cihazlarıyla gerçekleştirdiğimiz gözlemler bize çok değerli çıktılar veriyor. Bozayı, kurt ve vaşağın davranışlarını gözlemleyerek göç yollarını öğrenmeyi ve beslenme sistemleri hakkında fikir sahibi olmayı hedefliyoruz. Öğrendiklerimizle bu alanları korumak için gereken desteği sağlayacak adımlar atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeye destek olmak isteyenler ise Boyner mağazaları, boyner.com.tr, Boyner uygulaması ve Boyner Now’da satışa sunulan National Geographic özel kapsül koleksiyonundan satın alarak projenin bir parçası olabilir, yaban hayatın korunmasına katkı sağlayabilir.

