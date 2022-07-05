Boyner, yeni nesil mağazacılık yatırımlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, Pangaltı’da açtığı mağazasıyla Türkiye genelinde toplamda 96 mağazaya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, Pangaltı’ya açtığı mağazayla Costa Coffee’nin Avrupa Yakası’ndaki ilk şubesini kahve severlerle buluşturuyor.

Sanatı, modayı, sürdürülebilirliği ve teknolojiyi harmanlayarak bir arada sunan Boyner, Pangaltı’da açtığı 1.800 metrekare alana yayılan mağazasında kozmetik, spor, kadın- erkek giyim, ayakkabı ve çocuk kategorilerinde hizmet veriyor.

Sanat, spor, moda, sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yenilikçi etkinlikleri, koleksiyonları ve deneyimleri Pangaltı’ya taşıyacak olan Boyner, Avrupa Yakası’nın yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

- Sanatla iç içe bir alışveriş deneyimi

Boyner Pangaltı, teknolojiyi sanat ile buluşturan dijital sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Mağazanın girişinde yer alan dev LED ekranda sergilenen dijital sanat eseri H2O, yeni medya sanatçısı Mert Onaran tarafından tasarlandı. Onaran, H20 eseri ile suyun gücünü, coşkusunu, suya dokunulduğunda arındıran, tazeleyen, ilham veren ve yeniden başlatan enerjisini izleyicilerle buluşturuyor.

Mağaza, sanatçı Abdulvahap Uzunbay’ın "Anlatılar" isimli enstalasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının ileri dönüşüm temalı bu dinamik işinde yer alan 607 adet kağıt tuğlanın her biri sahip olduğu doku ve renk özelliği ile dikkati çekiyor. İlk bakışta atık kağıtlardan yapıldıkları anlaşılmayan tuğlaların dizilimi, izleyicilere sınırsız olan üretim, tüketim, doğa ve çevreyle ilişkisini sorgulatıyor.

Mural İstanbul’un graffiti olarak renklendirdiği 3D heykel Boyner logosu ile müşterilerini karşılayan mağaza, dıştan içe renkli ve dinamik bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Pangaltı Caddesi’nin akış yönünde ziyaretçilerin okunabilirliğini kolaylaştıran renkli logo, mağaza içerisindeki çeşitliliğin ipuçlarını veriyor.

- Costa Coffee, 2. şubesiyle Pangaltı’da

Boyner, 12 yıl üst üste İngiltere’nin "en sevilen kahve zinciri" seçilen Costa Coffee’nin ilk şubesini geçen günlerde Boyner Cadde’de açmıştı. Pangaltı Boyner’de ikinci şubesi açılan Costa Coffee ile alışveriş keyfine kahve kokusu ve sohbet eşlik ediyor.

"Minimum atık, minimum israf, maksimum mutluluk" hedefiyle hareket eden Boyner, Pangaltı Mağazası’nda da su şişelerini geri dönüştürerek duvar panelleri oluşturdu. Ödeme noktaları da biyo-atık kullanılarak oluşturulmuş panellerle tasarlandı.

Atık stok kumaşlardan yapılan oturma gruplarındaki ileri dönüşüm detayı ile ziyaretçilerine yaşayan bir alan sunan Boyner, aynı zamanda sürprizlerle dolu bir hareket alanı sunuyor.

- "Bir mağazadan çok daha fazlasını sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, akışkan, içinden yaşam geçen mağazacılık konsepti ile sektöre farklı bir soluk getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin sadece alışveriş yaptığı değil farklı deneyimler yaşayabilecekleri, kendilerine ayırdıkları vakti daha kaliteli şekilde geçirebilecekleri mağazacılık anlayışımızı her yeni açtığımız mağazamızda bir üst noktaya taşımayı hedefliyoruz. Boyner Cadde mağazamızla başlayan, hız kesmeden devam ettiğimiz doğa dostu, sürdürülebilir, teknoloji, sanat ve sporu odağına alan mağazalarımızı artıracağız. Şimdiki durağımız ise Avrupa Yakası’nın en işlek noktalarından biri olan Pangaltı.

Kahve alanında dünyadaki en sevilen markalardan biri olan Costa Coffee’yi Boyner Pangaltı’da müşterilerimizle buluşturmaktan ötürü son derece mutluyuz. Sıcak, samimi ve doğal bir atmosferde kaliteli zaman geçirme ve yeni deneyimler elde etme imkanı sunan bir yaşam alanı olarak hayata geçirdiğimiz Boyner Pangaltı’da alışverişe kahve kokusu ve sohbeti eşlik edecek."

