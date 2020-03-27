YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boyner.com.tr evde kalınan dönemdeki online alışveriş verilerini açıkladı

Boyner.com.tr evde kalınan dönemdeki online alışveriş verilerini açıkladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

Boyner.com.tr’de, en çok satılan ürünler arasında spor giyim ürünleri, spor aksesuarları ve bakım ürünleri öne çıkıyor - Son bir haftalık dönemde yüzde 30’un üzerinde yeni müşteri kaydının gerçekleşmesi dikkati çekiyor - Boyner.com.tr üzerinden en çok alışveriş yapan ilk beş şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa olarak sıralanıyor - Kullanıcı profili yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadınlardan oluşurken, alışverişler, 22.00, 23.00 saatlerinde yoğun şekilde gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve pek çok kurumun evde çalışma modeline geçmesiyle, tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünleri online alışveriş yoluyla karşılıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında “evde kal” kampanyalarının yapıldığı bu dönemde, mağazaların kapanmasıyla tüketiciler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de online alışverişe yöneldi.

Tüketiciler, evde oldukları bu süreçte farklı ürün gruplarındaki ihtiyaçlarını e-ticaret sitelerinden karşılıyor.

- En çok spor giyim ürünleri tercih ediliyor

Boyner.com.tr'de kadın, erkek ve çocuklar için aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürün yer alıyor. Son günlerde yapılan online alışverişlerde, evde spor yapma alışkanlığının da yaygınlaşmasıyla spor giyim ürünleri ve spor aksesuarları öne çıkıyor.

Kullanıcılar en çok farklı markaların spor ayakkabılarını sipariş ederken, yine spor giyim kategorisi içinde yer alan t-shirt, sweatshirt ve eşofman seçenekleri de ilgi görüyor.

- Yoga ve pilates severlere pek çok ürün sunuluyor

Spor yapmaya yardımcı olan aksesuarlar da bu dönemin popüler seçenekleri arasında yer alıyor.

Yoga matından pilates setine, pilates bandından step platformuna, plastik dambıllardan mekik sehpalarına, atlama iplerinden şınav çekme aleti ve aerobik ekipmanına kadar pek çok ürün sunulurken, evde olunan bu süreçte spor yaparak hem bedensel olarak iyi hissetmek hem de moral ve motivasyonunu yüksek tutmak isteyenler bu kategorideki ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

- Bakım ürünlerine ilgi arttı

Evde kalınan bu dönemde, Boyner’in farklı markalardan binlerce ürününü bir araya getiren kozmetik kategorisine olan ilgi de arttı.

Nemlendirici ve bakım kremleri kategorideki en yoğun ilgi gören ürünler olarak öne çıkarken saç ve sakal şekillendirici gibi kişisel bakım ürünleri de erkekler tarafından tercih ediliyor.

- En çok online alışveriş İstanbul’dan yapıldı

Milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen boyner.com.tr’de, son bir haftalık dönemde yüzde 30’un üzerinde yeni müşteri kaydının gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Boyner.com.tr üzerinden en çok alışveriş yapan ilk beş şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa olarak sıralanırken, kullanıcı profili yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadınlardan oluşuyor. Alışverişler, 22.00, 23.00 saatlerinde yoğun şekilde gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
Boyner online alışveriş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

“12 Yıldız Şehir” ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi

“12 Yıldız Şehir” ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.