Boyner.com.tr evde kalınan dönemdeki online alışveriş verilerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve pek çok kurumun evde çalışma modeline geçmesiyle, tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünleri online alışveriş yoluyla karşılıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında “evde kal” kampanyalarının yapıldığı bu dönemde, mağazaların kapanmasıyla tüketiciler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de online alışverişe yöneldi.

Tüketiciler, evde oldukları bu süreçte farklı ürün gruplarındaki ihtiyaçlarını e-ticaret sitelerinden karşılıyor.

- En çok spor giyim ürünleri tercih ediliyor

Boyner.com.tr'de kadın, erkek ve çocuklar için aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürün yer alıyor. Son günlerde yapılan online alışverişlerde, evde spor yapma alışkanlığının da yaygınlaşmasıyla spor giyim ürünleri ve spor aksesuarları öne çıkıyor.

Kullanıcılar en çok farklı markaların spor ayakkabılarını sipariş ederken, yine spor giyim kategorisi içinde yer alan t-shirt, sweatshirt ve eşofman seçenekleri de ilgi görüyor.