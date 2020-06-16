Boyner'de kahve ve çikolata seven babalar için özel hediye

İSTANBUL (AA) - Babalar Günü için birbirinden özel hediyeleri bir araya getiren Boyner, büyük bir özenle hazırladığı lezzet dolu hediye setiyle kahve ve çikolata tutkunu babaları da unutmuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner'in Babalar Günü'ne özel hazırladığı hediye setinin içerisinde WOHHA seramik stüdyosunun sanat eseri "Marley" kahve bardakları bulunuyor.

Ayrıca, parlak asidite ve yoğun gövdesiyle damakta portakal, çikolata ve taze fındık lezzeti bırakan Brezilyalı "Pedra Azul" kahvesi, french press ve Patiswiss imzalı Pralin Creations 6 çikolata hediye setini tamamlayan diğer parçalar arasında yer alıyor.

Babalar için hazırlanan bu özel hediye seti, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı öğrencilerinin tasarladığı hediye kutularının içerisinde sunuluyor.

Öğrencilerin eğitim hayatına da katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi olan hediye kutuları ile bu yıl Babalar Günü hediyesi daha anlamlı hale geliyor.

Babalar Günü'ne özel bu lezzetli hediye seti için Boyner mağazaları ve boyner.com.tr ziyaret edilebiliyor.

