Boyner'den evde spor yapanlara tavsiyeler

İSTANBUL (AA) - Boyner’in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde spor yapanlara doğru ev sporu konusunda tavsiyelerde bulundu.

Boyner açıklamasına göre, Kovid-19n salgınından korunmak adına bireysel alınabilecek önlemler listesinin en üst sırasında, evde kalıp sosyal hayata bir süreliğine ara vermek yer alıyor. Bu süreç içinde bedeni ve zihni sağlıklı tutmanın anahtarı ise düzenli spor yapmaktan geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, her ne kadar dışarı çıkılamasa da doğru ekipman ve yöntemle evde düzenli bir şekilde yapılacak olan sporun faydalı olacağını dile getirdi.

Egzersiz düzeni ne olursa olsun, doğru beslenmenin önemine değinen Semih Sertan, "Öğün düzenimizi ve tüketeceğimiz besinleri doğru seçerken, vücudumuza gerektiği oranda sıvı almayı unutmamalıyız. Zaten bu konuya, yalnızca spor yapanların değil, bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına herkesin dikkat etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.