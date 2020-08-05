Boyner’den hem şık hem koruyucu maskeler

İSTANBUL (AA) - Boyner, pandeminin etkisinin devam ettiği bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen koruyucu ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak siperlikli şapkaları müşterilerine sunan Boyner, yüz maskelerini de koruyucu ürünler koleksiyonuna ekledi.

Boyner’in koruyucu yüz maskeleri, giyim tarzına eşlik eden baskılı desenleri ve renkleri, şık görünümleriyle dikkati çekiyor. Yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen ve yıkanabilir özelliğe sahip olan maskeler, rahat ve esnek yapıları sayesinde her bedene uyum sağlıyor.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kullanılan koruyucu maskeler, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Cerrahi maskelerin yanı sıra özel tasarımlara sahip maskeler de yoğun talep görüyor.

Müşterilerinin bu dönemdeki ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate alarak koruyucu ürünler kategorisi oluşturan Boyner, özel tasarımlara sahip maske çeşitlerine mağazalarında ve boyner.com.tr’de yer veriyor.