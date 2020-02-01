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Boyner'den kozmetikte "Şanslı 7 Gün"

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kozmetikseverlerle buluşacak ayrıcalıkların ilki 1-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Boyner, her ayın ilk haftası yüzlerce ürünü çok özel fırsatlarla sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanslı 7 Gün adıyla kozmetikseverlerle buluşacak ayrıcalıkların ilki 1-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Şanslı 7 Gün kapsamında; parfüm, makyaj, cilt bakımı, saç ve vücut bakımı ürünlerinin yer aldığı seçili kozmetik ürünlerinde yüzde 30’dan başlayan indirimli fiyatlar uygulanacak.

Kozmetikte en çok tercih edilen ve sevilen dünyaca ünlü 120'den fazla markanın güzellik ve cilt bakım ürünlerinden saç bakımına, makyaj setlerinden parfümlerine 10 binden fazla ürününü bir araya getiren Boyner, güzelliğine ve bakımına önem verenleri heyecanlandıran yepyeni ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Boyner, her ayın ilk haftası geçerli olacak ve seçili ürünlerde yüzde 30'dan başlayan indirim ayrıcalıkları sunacak Şanslı 7 Gün ile kozmetikseverlere fırsat sunacak.

İlki 1-7 Şubat'ta Boyner ve YKM mağazaları ile boyner.com.tr’de geçerli olacak ayrıcalıklar kapsamında Lancôme, YSL, Diesel, Clinique, Estée Lauder, Givenchy, Michael Kors, DKNY, Rochas, Tommy Hilfiger, Bvlgari, Clarins, Versace, Bobbi Brown, Skinfood gibi dünyaca ünlü markaların binlerce ürünü yüzde 30’dan başlayan indirimli fiyatları ile sunulacak.

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Deniz Eczanesi
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Hayat Eczanesi
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Yeni Eczanesi
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Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
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