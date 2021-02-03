Boyner’den sömestir tatili için çocuklara 5 etkinlik önerisi

İSTANBUL (AA) - Boyner, sömestir tatiline giren çocukları unutmayarak, onlara anne-babalarıyla birlikte yapabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlik önerileri sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Boyner, müşterilerinin hayatının her anına eşlik eden ve onlara değer katmak için yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Kadın Giyim & Çocuk Kategorileri Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Güler Barlık, yılın çocuklar için bu en heyecanlı zamanında onların aileleriyle geçirdiği zamanı hem keyifli hem de verimli ve öğretici kılmak istediklerini belirterek, "İçinden geçtiğimiz bu sıra dışı günlerde çocuklarımızı ve ebeveynleri sömestir tatilinde de yalnız bırakmıyor, oyun hamurundan yapboza, Legolardan kutu oyun seçeneklerine varan, onlara eğlenirken yeni beceriler kazandıran birçok alternatifi bir araya getiriyor, çocuklarımızın hem kendi başlarına hem de aileleriyle iyi zaman geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Boyner’den çocuklar için sömestir tatiline renk katarken onların kişisel gelişimlerini de besleyecek beş öneri ise şöyle kaydedildi: