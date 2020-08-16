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Boynu bağlı olduğu evin önünde zincire sıkışan köpek kurtarıldı

AĞRI HABERLERİ  | 16.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Boynu bağlı olduğu evin önünde zincire sıkışan köpek kurtarıldı

Ağrı'da, boynu zincire sıkışarak yaralanan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Yukarı Kükıran köyündeki bir vatandaş, evinin önünde bağlı duran köpeğinin boynunun zincire sıkıştığını fark etti.

Kendi çabalarıyla zinciri çözemeyen vatandaş, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi.

Köye gelen ekipler, makasla zinciri kesip boynundan yaralanan köpeği kurtarıp belediyenin veteriner ekibine teslim etti.

Tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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