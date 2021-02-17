Boyun ağrılarının sıklığı yaşla birlikte artıyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz; “Boyun ağrıları kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmekte ve sıklığı yaşla birlikte daha da artmaktadır. Yaş olarak 30-40 yaşlardan sonra daha sık görülmektedir” dedi.

Günümüzde birçok kişinin sıkça karşılaştığı sağlık sorunlarından biri olan boyun ağrısı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz; “Boyun ağrısı, toplumumuzda sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Boyun ağrıları, pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle telefonla çok fazla vakit geçirme, sürekli bilgisayar ekranına bakma, aynı pozisyonda uzun süre kalma gibi nedenlerden dolayı duruş bozuklukları ve buna bağlı olarak da boyun ağrıları ortaya çıkar” diye konuştu.

Hastaların en çok omuza ve kola yayılan boyun ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, uykusuzluk, sabah yorgun uyanma ve unutkanlık gibi şikayetlerle gelebildiklerini belirten Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz; “Mekanik nedenler dediğimiz boynu kötü kullanmaya, uzun süreli sabit pozisyonda oturmaya, tablet ve telefonları uzun süre kullanmaya bağlı, uzun süreli sabit pozisyonda çalışmaya bağlı gelişen boyun düzleşmesi ile çok sık karşılaşıyoruz. Halk arasında kulunç olarak bilinen miyofasiyal ağrı, boyun fıtığı, kanal daralması, boyun kireçlemesi ve travmalara bağlı ortaya çıkan yumuşak doku yaralanmalarına diğer mekanik nedenli boyun ağrıları sebepleridir. Omuriliğe basan veya sinir köküne basan boyun fıtığı ya da kanal daralması varlığındaysa omza yayılan kola yayılan uyuşmalar karıncalanmalar, elde güçsüzlük hissi, elden eşya düşürme gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Hatta ilerleyen durumlarda denge bozukluğu ve yürüyüş bozukluğu meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.