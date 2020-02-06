Boza içmek anne sütünü artırıyor

İSTANBUL ( AA) - Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nur Tekiner, "Doğal probiyotik olan boza, anne sütünü artırır." dedi.

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nur Betül Tekiner, kış aylarının vazgeçilmez içeceği bozanın bilinmeyen bir faydasını açıkladı.

Anne sütünün çoğalmasını destekleyen besinler hakkında bilgi veren Tekiner, sütün içeriğinin büyük bir kısmı su olduğundan emziren annelerin bol su tüketmeleri gerektiğini ifade etti. Tekiner, "Yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, balık, boza, nohut, susam, rezene, kimyon anne sütünü arttırdığından annelerin bu besinleri bolca tüketmesi gerekir. Doğal probiyotik olan boza, anne sütünü artırır. A, B ve D vitamini yönünden zengin bir besin kaynağı olan bozayı, güvendiğiniz yerden satın alın." diye konuştu.

- Bebeğinizi ilk yarım saat içinde emzirin

Sütün artırılması için bebeğin doğumundan itibaren ilk yarım saat içinde emzirilmiş olmasına dikkati çeken Tekiner, "İlk günlerde sık sık emzirerek sütünüzü artırabilirsiniz. Emzirme esnasında ten tene temas bebeği güvende hissettirecek ve sütün artırılmasına yardımcı olacaktır. İlk emzirmelerde sütün birkaç damla olması annelerin sütlerinin az olduğunu düşündürmemelidir, anne desteklenmeli ve sütün zamanla artacağına inanmalıdır." şeklinde konuştu.

Kilo alımının bebekler arasında farklılık gösterebildiğini aktaran Tekiner, "Annenin memelerinin küçük ve yumuşak olması süt yok anlamına gelmez. Eğer bebek günde 5-6 defa idrar, günde 1-2 defa tuvaletini yapıyorsa, tartı kontrollerine gittiğinde ortalama ayda 500 gram gibi yeterli bir kilo artışı var ise anne sütü yetiyor demektir." dedi.

