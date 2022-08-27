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Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

27.08.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 18 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.

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Çanakkale Bozcaada gestaş geyikli

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