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Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

28.08.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.

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Çanakkale Bozcaada feribot gestaş

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