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Bozcaada feribot seferleri 1 güne indirildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında adaya yapılan feribot seferleri haftada 1 güne indirildi.Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca dün alınan kararda; "Geyikli-Bozcaada arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş haftada 1 gün (Cuma günü) Bozcaada’dan 07:15-17:00, Geyikli’den 08:00-18:00 olarak hizmet verecektir.

Bozcaada feribot seferleri 1 güne indirildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında adaya yapılan feribot seferleri haftada 1 güne indirildi.
Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca dün alınan kararda; "Geyikli-Bozcaada arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş haftada 1 gün (Cuma günü) Bozcaada’dan 07:15-17:00, Geyikli’den 08:00-18:00 olarak hizmet verecektir. Yapılacak bu seferlerde kargo, kurye, gıda taşıyan araçlar vb. lojistik destek sağlayan araçlara öncelik verilecektir. Bu rutin seferlerde inşaat malzemesi taşıyan araçların geçişine izin verilmeyecektir. İnşaat malzemesi taşıyan araç sahipleri Bozcaada Kaymakamlığı’na başvurdukları takdirde (15 günden sık olmamak kaydıyla) özel sefer ile malzemelerini getirebileceklerdir. Zaruri durumlar haricinde, bu rutin seferlerde günübirlik araç ve yolcu gidiş-gelişlerine müsaade edilmeyecektir. Olağandışı durumlar haricinde hiç bir surette ek sefer yapılmayacaktır. Bu kararlar toplantı tarihi olan 15 Nisan Çarşamba gününden itibaren yürürlüktedir” ifadelerine yer verildi.

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