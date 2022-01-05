YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları yapılamayacak

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları yapılamayacak

05.01.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 19.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Red Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldıRed Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada

Çanakkale Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
07:00
Sabah
08:30
Öğle
13:25
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:34

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Onsekizmart Eczanesi
Merkez
Orçun Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Meydan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.