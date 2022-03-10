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Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

10.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Bozcaada ve Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada’ya saat 11.00 ve 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe’ye saat 18.00, Kabatepe'den Gökçeada’ya ise saat 20.00’deki seferler yapılamayacak.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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