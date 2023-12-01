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Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

01.12.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 14.00’te, saat 18.00’de ise Geyikli’den Bozcaada’ya, saat 11.00, 15.00 ve 19.00’da Kabatepe Gökçeada hattında, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 13.00 ve 18.00’de, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 15.00 ve 20.00’deki feribot seferleri iptal edildi.

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