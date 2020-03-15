Bozcaada'da denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedi bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

Adada yaşayan Tamer Taşören (65) dün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı.

Taşören geri dönmeyince durumdan şüphelenen arkadaşları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Ekipler bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Aramaların sürdüğü sırada sahil güvenliği arayan bir kişi, Çayır Plajı mevkisinde karaya vurmuş tekne gördüklerini bildirdi. Bu bölgede ekipler ve iki dalgıç çalışma yaptı.

Ekipler tarafından kıyıda bulunan Tamer Taşören'in cesedi, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna götürüldü.

