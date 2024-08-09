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Bozcaada’da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

İHA İHA
09.08.2024 12:26
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bozcaada’da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

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Çanakkale

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