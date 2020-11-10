Bozcaada’da su ücretine yüzde 50 indirim geldi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Belediye, su ücretlerini yarı yarıya indirdi.

Bozcaada Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısında İyi Parti’li meclis üyesi Cevdet Çebi’nin kışın adada yaşayan vatandaşların su faturalarını indirimli ödemesi yönündeki önerisi ele alındı. İndirime sıcak bakmayan bazı CHP’li meclis üyeleri hem yasal zorunluluklar, hem de belediyenin ekonomik durumu nedeniyle sıkıntı yaşanabileceği görüşünü savundu. CHP’li bir başka meclis üyesi Öznur Evergen ise vatandaşa bir söz verildiğini, bu sözün mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da, Bozcaada Belediyesi’nin 2019 yılında su giderinin 1 milyon 600 bin lira, tahsil edilen su ücretinin ise 1 milyon 15 bin lira olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, akıllı su sistemi kullanan abonelerin 2021 yılına kadar su faturalarını yüzde 50 indirimli ödemesi kararı alındı. 2021 yılında da Bütçe Komisyonu’nun kararına göre indirim konusu yeniden görüşülecek.

