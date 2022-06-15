Bozcaada'ya midibüs ve otobüs geçişleri, yaz sezonu için yasaklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine midibüs ve otobüs girişlerinin yaz sezonu sonuna kadar yasaklanmasına karar verildi.

İlçe Trafik Komisyonunun kararı kapsamında, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattını, 19-32 kişilik midibüs ile otobüs tipi araçlar yaz sezonu boyunca kullanamayacak.

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise yalnızca pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri feribotla geçiş yapabilecek.

Bozcaada İlçe Trafik Komisyonunun kararı 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.



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