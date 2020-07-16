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Bozcaada’yı üzen atama kararı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.07.2020 20:18 | Son Güncelleme

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, yayınlanan kararnameyle Gümüşhane’nin Köse ilçesine atandı.

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, yayınlanan kararnameyle Gümüşhane’nin Köse ilçesine atandı. Ada sakinleri Kaymakam Gültekin’in görevine devam etmesi için imza kampanyası başlattı.
Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında siyasi bir dil kullanmadan ve ayrıştırıcı ifadelerden kaçınarak #bozcaadakaymakamigitmesin etiketiyle İçişleri Bakanlığı, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan’ı, Çanakkale Valiliğini etiketleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.
Bozcaadalılar, imza kampanyası ile "Bozcaada’da görev yaptığı 20 ay boyunca adalıların sevgisini kazanan, adaletli, eşitlikçi, şeffaf yönetim tarzı ile her vatandaşa söz hakkı tanıyan Kaymakam Gültekin’in görevine devam etmesini istiyoruz. Olağanüstü krizlerin yaşandığı görev döneminde, gelişmeleri yakından takip edip, adanın farklı kesimlerinin görüşlerini alarak ortak aklın oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu eşitlikçi duruşu ve yaklaşımı ile halkımızın sevgisini kazanmıştır. Böylece halk, arkasında devlet olduğunu hissetmiştir" talebini dile getiriyor.

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