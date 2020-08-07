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Bozcaarmut Göletine girişler 3 gün süreyle yasaklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 07.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğa harikası Bozcaarmut Göleti’ne İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla bugün dahil hafta sonu ile birlikte toplam 3 gün gitmek yasaklandı.Pazaryeri İlçe Hıfsızsıhha Meclisinden yapılan açıklamada, "06 Ağustos 2020 tarih ve 2020/12 karar no gereği, ilçemiz Bozcaarmut Göleti’ne cuma, cumartesi ve pazar günleri kamp yapmak, çadır kurmak, balık tutmak ve piknik yapmak gibi faaliyetler geçici bir süreliğine durdurulmuştur.

Bozcaarmut Göletine girişler 3 gün süreyle yasaklandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğa harikası Bozcaarmut Göleti’ne İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla bugün dahil hafta sonu ile birlikte toplam 3 gün gitmek yasaklandı.
Pazaryeri İlçe Hıfsızsıhha Meclisinden yapılan açıklamada, "06 Ağustos 2020 tarih ve 2020/12 karar no gereği, ilçemiz Bozcaarmut Göleti’ne cuma, cumartesi ve pazar günleri kamp yapmak, çadır kurmak, balık tutmak ve piknik yapmak gibi faaliyetler geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfsızssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılacaktır" denildi.
Öte yandan 4 günlük bayram tatilde Bozcaarmut Göletine başta Bursa, Eskişehir, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Ankara’dan binlerce kişi ziyaret etmişti.

Bozcaarmut Göletine girişler 3 gün süreyle yasaklandı

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Akşam
20:15
Yatsı
21:47

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Melek Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Doğa Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Sogut
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